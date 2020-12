Voiko yli 55-vuotiaiden paraneva muutosturva lisätä nuorempien irtisanomisriskiä – EK pitää mahdollisena

Hallituksen torstaina tekemä päätös eläkeputken poistosta ja muutosturvan parantamisesta kerää pääosin kiitosta, mutta elinkeinoelämällä on paketin suhteen myös huolia.

– Hallituksen ratkaisu on ylimitoitettu, koska muutosturvalla saadaan vain 400 lisätyöllistä ja se maksaa työnantajille 50 miljoonaa euroa ja se tarkoittaa, että yhden lisätyöllisen hinta on reilusti yli sata tuhatta euroa eli se on kovin tehotonta työllistämistä, EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari sanoo.