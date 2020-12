Hallitus pääsi sopuun eläkeputken poistosta – uudistusta vastustanut Li Andersson: "Kokonaisuus on siedettävä, mutta ei erityisen mieluisa"

– Hallitukselle oli tärkeää löytää ratkaisu, joka on tasapainoinen. Haluamme parantaa yli 55-vuotiaiden työmarkkina-asemaa, muutosturvaa ja työssä jaksamista. Hallitus on kyennyt löytämään neuvottelutuloksen, joka täyttää nämä astetut tavoitteet, Marin sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa.

”Työmarkkinajärjestöjen neuvottelut arvokas pohja”

Li Andersson: Meidän ansiostamme paketissa on siirtymäaika

– On selvää, että yli 55-vuotiaiden asemaa työelämässä on onnistuttava vahvistamaan ja ikääntyneiden irtisanomisesta on tehtävä vähemmän houkuttelevaa. Lisäksi työnsä menettäneiden on voitava päivittää omaa osaamistaan, Andersson totesi.