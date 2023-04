Oletko ajatellut, mitä peltipoliiseista varoittava liikennemerkki esittää? Väylävirasto vastaa

Twitter-käyttäjä Rory jakoi hämmästyksensä omalla tilillään ja keräsi julkaisulleen nopeasti yli 20 000 tykkäystä. Keskustelu on käynyt kuumana siitä lähtien.

– Vuosien ajan luulin, että liikennemerkki esittää viktoriaanisen ajan paljekameraa, mutta se onkin vain tylsä valvontakamera, joka on suunnattu kohti katsojaa, Rory kirjoitti.

Sama liikennemerkki Suomessakin

– Kyllä tuon suomalaisen merkin taustana ymmärtääkseni on ikivanha palkkikamera, kertoo tieliikenteen ohjauksesta vastaava asiantuntija Tuomas Österman Väylävirastosta.

– En ole itse ollut mukana prosessissa, missä tähän aikanaan päädyttiin, mutta tärkeää on kai ollut se, että kameran kuva on sellainen ettei sitä helposti sekoiteta mihinkään muuhun kameran kuvaan. Ja mitä ilmeisimmin ainakin jossain Euroopan maassa on ollut vastaava vanhanaikaisen kameran kuva käytössä liikennemerkkinä jo valmiiksi, Österman kertoo MTV Uutisille.