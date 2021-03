Voiko pian mennä edes ulkoilemaan? Oikeusministeri Henriksson MTV:lle: "Emme voi säätää sellaista – mutta hallitus varautuu tällä hetkellä pahimpaan"

– Varautua pitää aina ja se ei tarkoita sitä, että näitä jouduttaisiin ottamaan käyttöön. Valmistelu on valtioneuvoston kansliassa. Kaikkien suomalaisten tulee tietää, ettei hallitus ehdota mitään sellaista, joka ei olisi välttämätöntä. Aivan viimesijaisena keinona on liikkumisen rajoittaminen.

Liikkumista rajoitetaan Henrikssonin mukaan siinä vaiheessa, jos tautitilanne pahenee edelleen ja kaikki muut keinot on käytetty. Erikssonin mukaan teveysviranomaisilla on joka tapauksessa suuri vastuu näyttää toteen, että liikkumisen rajoittaminen todella puree.

– Lisäksi jos terveysviranomaiset voivat myös osoittaa, että tällä olisi vaikutusta siihen, että saadaan tätä käyrää menemään alaspäin ja saadaan kontakteja vähennettyä, Näyttökynnys on nyt terveysviranomaisilla. Niiden tulee pystyä osoittamaan, että tämä olisi vaikuttava keino. Nyt puhutaan perusoikeuksien ytimestä. Meillä kaikilla on oikeus päättää päivittäin missä me kuljemme, kenen kanssa me oleskelemme, Eriksson toteaa.