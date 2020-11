Oikeusministeri Henriksson kehottaa laittamaan jäitä hattuun: Valmiuslaki ei ole ajankohtainen asia

– Valmiuslaki ja poikkeusolot tulevat kysymykseen vasta silloin, jos on käytetty kaikki muut keinot ja tilanne on niin paha, että se olisi aivan välttämätöntä. Tässä tilanteessa me emme tällä hetkellä ole, Henriksson sanoo STT:lle.

"Kun alueilla on ryhdytty ripeisiin toimiin, tuloksia on saatu"

Henrikssonin mielestä on hyvä, että alueellisiin lisätoimenpiteisiin on pääkaupunkiseudulla ryhdytty.

– Meillä on käytännön kokemusta siitä, että kun alueilla on ryhdytty ripeästi toimenpiteisiin, tuloksia on saatu. Näitä kokemuksia on ympäri Suomen esimerkiksi Jyväskylästä ja Vaasasta.