Kokoomusedustajan kova väite: Virkamies ei uskaltanut tuoda keväällä WHO:n suositusta maskin käytöstä yleisötilaisuuksissa julkisuuteen: "Pelkäsi poliittista ohjausta"

Oppositiopuolue kokoomuson esittänyt Kiurulle epäluottamusta koronakriisin hoidosta ja poukkoilevasta maskilinjasta. Kokoomuksen kansanedustajat ovat epäilleet, että keväällä tehty selvitys maskeista oli poliittisesti ohjattu ja sillä pyrittiin johtamaan suomalaisia harhaan.

– On toimittu hitaasti ja tieto on muuttunut ja on epäselvää, kuka tiedottaa, kuka viestittää ja ketä pitää uskoa, MTV:n Uutisaamussa vieraillut kokoomuksen kansanedustaja Pauli Kiuru sanoo.

Kiuru viittaa myös eduskunnassa esittämäänsä suulliseen kysymykseen.

– Jos meille sanotaan maskien käytöstä jotakin ja on tutkimusnäyttöä siitä, että niistä on hyötyä, niin miksei suoraan sanota, että niistä on hyötyä ja käyttäkää, jos teillä on niitä käytettävissä, valitettavasti tilanne on se, että meillä ei Suomessa ole niitä riittävästi, mutta teemme parhaamme, jotta saamme niitä käyttöömme ja tätä ei sanottu, Kiuru jatkaa.

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm uskoo, että hallitus on varmasti toiminut oikein senhetkisen tiedon varassa.

– Tän julkisuudessa olleen tiedon varassa, missä itsekin tällä hetkellä olen, niin kyllä luotan siihen, että THL ja STM ja niin myös ministeri itse ja koko hallitus ja valtioneuvosto käyttävät sitä tietoa, mikä sillä hetkellä on olemassa. Ja sillä hetkellä sitten myöskin näitä päätöksiä tehdään. Ja se on varmaan hiuksen hieno se raja, hän toteaa.

Miksei WHO:n suosituksia huomioitu?

Maailman terveysjärjestö WHO linjasi kesäkuun alussa, että käyttäkää maskeja, silloin ajatus on, että tietoa täytyy olla. Siitä kului kuitenkin vielä kaksi kuukautta ennen kuin tämä Suomessa tuli voimaan.

– Tautitilanne Suomessa siinä vaiheessa oli sen kaltainen, että maskikäyttöä ei katsottu tarpeelliseksi, Malm sanoo.

Kiuru kertoo saaneensa kesäkuun alussa tiedon WHO:n uudesta suosituksesta, mutta hänen mukaansa siitä ei haluttu kertoa Suomessa.

– 29.5. WHO antoi ohjeet siitä, miten yleisötapahtumissa tulee käyttää maskia ja ohje oli se, että pitää käyttää, se on suositeltavaa. Itse sain tämän dokumentin ministeriöstä 3.6. Sanoin, että tämähän on tosi kova juttu, Kiuru kertoo.

– Meillä oli silloin keskustelua näistä yleisötilaisuuksista: jalkapallosta ja pesäpallosta. Sanoin, että tämähän on aivan olennainen asia tässä, että miksei tämä ole julkisuudessa, miksei tästä kerrota. Kehotin virkamiestä ottamaan yhteyttä toimittajaan tai pyysin lupaa, että minä voin toimittaa, ja hän ei halunnut olla missään tekemisissä, hän vetäytyi taakse, Kiuru kertoo, mutta ei kerro kyseisen virkamiehen nimeä.

Kiurun mielestä kyseinen virkamies pelkäsi poliittista ohjausta.

– Se on aivan olennainen kysymys, että miksi suomalaiset virkamiehet eivät uskalla käyttää WHO:n dokumenttia silloin kun sitä olisi tarvittu. Samaan aikaan meille sanotaan, että ei näistä (maskeista) ole hyötyä.

"Voimmeko me nyt luottaa ministeri Kiuruun?"

Nyt Kiuru on huolissaan siitä, voiko Suomen kansa luottaa ministeri Kiuruun jatkossa.

– Kyllähän se lähtee siitä, että eduskunnan ja Suomen kansalaisten pitää pystyä luottamaan siihen, että viestit ovat selkeitä, ymmärrettäviä ja näin tärkeässä asiassa, missä on kansanterveydestä kysymys, niin ei ole varaa jatkuviin virheisiin ja epäselvyyksiin, hän sanoo.