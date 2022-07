Voiko pariterapiaan mennä yksin? Asiantuntija vastaa

Pariterapiaan voi mennä yksinkin

Omien ongelmien ja suhteen vaikeiden paikkojen tuominen päivänvaloon on hankalaa. Se ei ole ihme – on kurjaa tunnustaa, että tuli mokattua.

– Koko ihmiselämä on sellaista, että olemme peilinä toisillemme. Monella on vääräkin kuva omasta minuudestaan ja siitä, millainen ihminen on. Rehellisimmän kuvan saa vasta, kun heijastaa sitä toisiin ihmisiin. Sen takia parisuhde on monesti koko elämän mittainen haaste.