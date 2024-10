Pöllöraati vauhdissa "vauvabonuksesta" – "En usko, että raha on mikään sateentekijä"

Muun muassa eduskunnan nuorisoa edustavat kansanedustajat tyrmäsivät "vauvabonuksen" Helsingin Sanomille . He keskittyisivät siihen, että Suomi olisi yhteiskuntana riittävän sosiaaliturvattu, että kannattaa lapsia tehdä.

Milloin kansanedustajalla on aikaa tulla äidiksi? Annika Saarikko paljastaa

Selvityksessä ei mainintaa hintalapusta

– En usko, että tämä raha tai mikään niistä yksittäisistä keinoista on mikään sateentekijä, Ristamäki toteaa.

Hän peräänkuuluttaisi enemmänkin kokonaisuuden puolesta, "joka tekee lasten hankkimisesta brändiltään parempaa kuin se nykyään on" ja, että "lapsen hankkiminen ei olisi niin ison kynnyksen takana".

Se on selvää, että lisää suomalaisia tarvitaan. Maalaisjärjellä ajateltuna, kuten MTV Uutisten päätoimittaja Ilkka Ahtiainen asian ilmaisi, mitä useampia ihmisiä eli kansantalouden tuotannontekijöitä Suomessa tulevaisuudessa on, sitä paremmin talous voi.

Syntyvyyden pitkä laskusuunta

Selvitys oli ja on tarpeen, sillä Suomen syntyvyys on ollut tasaisessa laskussa viimeiset kymmenen vuotta – poikkeuksena koronavuosi 2021. Selvityksen tilastojen mukaan vuosittain on syntynyt keskimäärin 58 000 lasta vuosien 2000–2010 aikana. Viime vuonna syntyi enää noin 43 000.