Näistä syistä Veijo Baltzaria koskeva rikosvyyhti on poikkeuksellinen – törkeistä rikoksista syytetty mies tänään oikeuteen: "Täysin ainutlaatuinen juttu meidän oloissa"

– Tämä on täysin ainutlaatuinen juttu meidän oloissa. Tässä on sekä työperäistä että seksuaaliperäistä ihmiskauppaa, rikoksissa on erittäin pitkä tekoaika ja useita asianomistajia.

Sai karismallaan ja tunnettuudellaan naisia valtaansa

Kaikkea rajoitettiin

– Kukin näistä asianomistajista on ihmiskaupparikoksen uhri, osalla se liittyy työhön, osalla seksuaalirikoksiin. Tässä on säännelty ja rajoitettu kaikkea elämiseen liittyvää: pukeutumista, käyttäytymistä, puhetta, liikkumista, ruokailua, Sipilä luettelee.

– Rangaistuksia on annettu, ja väkivallan uhka on ollut olemassa. On saatettu esimerkiksi vähentää ruokaa, jos ei ole käyttäytynyt hyvin. Siellä on ollut suusanallista ojentamista ja jopa fyysistä käsiksi käymistä. Yksittäisiä väkivaltatilanteita on myös tapahtunut.