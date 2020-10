Voiko ihminen omalla toiminnallaan estää koronapandemian leviämistä? Emeritusprofessori: "Maskikeskustelu on mennyt täysin överiksi"

– Minusta tämä maskikeskustelu on mennyt täysin överiksi. Maskit ovat yksi niitä tärkeitä keinoja, joilla voimme hieman estää viruksen leviämistä, mutta vielä tärkeämpi on se kolmikko, joka koostuu sanoista etäisyys, etäisyys ja etäisyys. Annetaan sen keväisen maskijupakan jo olla ja keskitytään oleelliseen, Peltola kommentoi Viiden Jälkeen -ohjelmassa.

– Ne kaksi numeroa, jotka minua eniten kiinnostavat ovat, kuinka monta potilasta on sairaalassa ja kuinka monta on teholla. Tällä hetkellä teholla olijoita on noin 10 eli tällä hetkellä tilanne on hyvinkin rauhallinen.