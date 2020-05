Suomalaistutkija MTV:lle: Koronavirus voi levitä hengitysteitse luultua herkemmin – "Virus leviää jo puhuessa tai laulaessa"

Helsingin yliopistossa tutkitaan parhaillaan koronaviruksen aerosolilevitteisyyttä, josta on Sirosen mukaan jo jonkin verran tutkimusta olemassa.

– Virus ehkä leviää vielä herkemmin hengitysteitse, mitä on ajateltu. Jo pelkästään puhe tai laulaminen ovat myöskin sellaisia, joissa virus leviää, Sironen kertoo.

– Sitten tullaan siihen, mikä on suojamaskien merkitys, ja olisivatko ne tärkeämpiä kuin mitä on ajateltu. Näitä asioita tässä nyt tutkitaan.

"Pelkkä isojen pisaroiden ehkäisy ei riitä"

Hänen mukaansa koronaviruksen tärkein tartuntareitti on yhä pisaratartunta, mutta ainoastaan isojen pisaroiden ehkäisy ei riitä.

– Oma näkemykseni on, että koronavirus on enemmän aerosolilevitteinen kuin me alkuun ajattelimmekaan. Ei se pelkkä isojen pisaroiden ehkäisy riitä.