Jasmine varasi lomahuvilan perheelleen Balilta – saikin koko hotellin

Jasminen tilanteesta uutisoivat muun muassa Daily Mail ja New York Post .

Varaus oli tehty vuosi sitten

Jälkikäteen Jasmine paljastaa, että varausta tehdessään hän pelkäsi edullisen hinnan tulevan vielä ongelmaksi. Indonesia on viimeisen vuoden aikana nostanut lomailuun ja turisteilta perittäviä hintoja rajusti.

Viikkoa ennen lähtöä villan omistaja otti Jasmineen yhteyttä ja kertoi, että huvila on nykyisin uuden omistajan hallussa. Rakennusta on remontoitu ja uudistettu, mikä on vaikuttanut myös villan varaushintaan.