"Voi kunpa tietäisin" – Putinin vaatimus kaasun maksamisesta ruplilla ihmetyttää asiantuntijaa

Kurssit nousivat, koska kaupankäynti on erittäin rajoitettua ja Venäjän valtio on aktiivisesti ostajana markkinoilla, kertoo vanhempi neuvonantaja Laura Solanko Suomen Pankista.

Vaikka kaupankäynti pörssissä on kaukana normaalista, on Moskovan markkinailmapiirille Solangon mukaan merkittävä asia, että pörssi aukesi tänään ja että kursseissa oli selvää nousua.

Venäläispäättäjien kelpaa puhua pörssikurssien noususta julkisuudessa, vaikka sodan helmikuussa aiheuttamasta pörssiromahduksesta on toivuttu vain hyvin rajallisesti.

– Symbolinen merkitys on suuri, Solanko sanoo.

Omaisuuden uusjakoa tullee tapahtumaan

Kaupankäynti Moskovan pörssissä on nyt hyvin rajattua. Oletettavasti viranomaiset haluavat avata kaupankäyntiä pikku hiljaa niin, ettei hallitsematonta romahdusta pääse enää tapahtumaan.

Etenkin ulkomaalaisia koskeva myyntikielto on tosiasiassa niin järeä rajoitus, ettei osakekauppa Moskovassa ole tällä hetkellä lainkaan tavanomaisten sääntöjen mukaista.

Lukuisat yhtiöt ovat viime aikoina vetäytyneet Venäjän markkinoilta, ja pakotteita on voimassa puolin ja toisin.

Jos ja kun ulkomaalaiset omistajat pystyvät aikanaan myymään osake- ja muita omistuksiaan Venäjällä, on hyvin mahdollista, että ostajiksi riittää lähinnä venäläisiä. Ainakin länsimaalaiset karttanevat maan markkinoita pitkään.

Maakaasua vain ruplia vastaan?

Ruplan kurssi on romahtanut, eikä länsimaille välttämättä ole kovin helppoa edes hankkia riittävästi ruplia haltuunsa.

– Tämä on luonnollisesti asia, jota tässä on vuorokauden verran koitettu ihmetellä, ja ihan selvää käsitystä ei ole. Siinä on muutamia kysymysmerkkejä.