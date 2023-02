Öljyn matala hinta iskee Venäjän sotakassaan – "Hyvinkin merkittävä asia "

Raakaöljy on Venäjän tärkein vientituote. Urals-öljyn hinta on kuitenkin joulu-tammikuussa ollut 40 prosenttia edullisempi kuin viime vuoden tammi-marraskuussa, selviää Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen Bofitin tuoreesta analyysistä.

Venäjän keskuspankki ja talousministeriö ovat odottaneet maan vientitulojen supistuvan tänä vuonna noin sata miljardia dollaria eli 15–18 prosenttia, Bofit kertoo. Venäjä on kuitenkin laskenut Urals-öljyn hinnan 70 dollariksi, joten laskeneilla hinnoilla luvassa on pettymyksiä Venäjälle.

– Se on hyvinkin merkittävää ottaen huomioon, että raakaöljyn osuus federaation budjetista oli viime vuonna melkein 30 prosenttia, tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen Bofitista sanoo.

Sotakassaa pohtiessa on silti syytä pitää mielessä, että siihen iskeminen on kielikuva. Venäjän johto voi poliittisilla päätöksillä varmistaa, että rahaa sotimiseen riittää ja iskut osuvat muualle.

– Mitä enemmän täytyy laittaa rahaa sotimiseen ja valloitettujen alueiden ylläpitämiseen, sitä vähemmän rahaa on esimerkiksi kotimaan investointeihin, infraan, koulutukseen ja terveydenhuoltoon, Korhonen sanoo.

Syväkin kassa saa kolhuja

Venäläiselle raakaöljylle on jo tällä hetkellä voimassa 60 dollarin hintakatto, mutta tasoa on tarkoitus tarkastella myöhemmin uudestaan. Tällä viikolla Brysselissä on neuvoteltu siitä, millaisen kattohinnan Euroopan unionin jäsenmaat olisivat valmiita hyväksymään raakaöljyä korkeamman jalostusarvon öljytuotteille.