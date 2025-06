Suomi vältti nipin napin EU:n "tarkkailuluokan"

Valtiovarainministeri Purran mukaan komissio on ymmärtänyt Suomen poikkeuksellisen tilanteen.

EU-komissio katsoo, että Suomea ei ole tarvetta asettaa liiallisen alijäämän menettelyyn, vaikka julkisen talouden alijäämä ylittää kolmen prosentin rajan suhteessa bruttokansantuotteesta. Menettelystä on käytetyy julkisuudessa yleisesti nimitystä EU:n tarkkailuluokka.

Komissio suosittelee, että EU:n ministerineuvosto aktivoi Suomelle kansallisen poikkeuslausekkeen kasvavien puolustusmenojen vuoksi. Suomi ja 15 muuta EU-maata pyysivät poikkeuslauseketta vuosille 2025–28 koska ne aikovat kasvattaa puolustusmenojaan tuntuvasti.

Suomessa hallitus on päättänyt nostaa puolustusmenot kolmeen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

Purra tyytyväinen

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kiitteli komission linjausta.

– Olen tyytyväinen, että Suomi välttää liiallisen alijäämän menettelyn. Komissio on ymmärtänyt Suomen poikkeuksellisen tilanteen. Olemme joutuneet vahvistamaan puolustustamme, koska turvallisuusympäristömme on muuttunut. Muutos on vaikuttanut merkittävästi Suomen talouteen, Purra sanoi tiedotteessa.

Kolmen prosentin alijäämäraja on kirjattu EU:n perussopimukseen. Komissio ja jäsenmaista koostuva ministerineuvosto voivat olla käynnistämättä liiallisen alijäämän menettelyä, jos kansallinen poikkeuslauseke on aktivoitu ja alijäämärajan ylitys juontuu puolustusmenojen kasvusta.

Komission arvion mukaan Suomen puolustusmenot nousevat tänä vuonna 2,1 ja ensi vuonna 2,0 prosenttiin bkt:sta. Vuonna 2021 ne olivat 1,2 prosenttia. Ilman puolustusmenojen kasvua Suomen julkisen talouden alijäämä olisi mahtunut kolmen prosentin rajan alle tänä ja ensi vuonna.

Neuvosto kertoi suosituksensa

EU:n neuvoston on määrä hyväksyä suositukset poikkeuslausekkeiden aktivoinnista 8. heinäkuuta.

Lisää korkeakoulutusta tarvitaan

Komissio julkisti keskiviikkona myös maakohtaiset suositukset jäsenmaiden talouspolitiikasta.

Suomea kehotetaan niissä uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmää ja edistämään sote-uudistusta. Lisäksi Suomen tulisi puuttua työvoiman saatavuusongelmaan järjestämällä uudelleen- ja täydennyskoulutusta ja laajentamalla korkea-asteen koulutuksen tarjontaa.

Suomen tulisi myös pyrkiä siihen, että tutkimukseen ja kehitykseen käytettäisiin neljä prosenttia bkt:sta.