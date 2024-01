Veronkorotuksia ei pitäisi sulkea pois, katsoo talouspolitiikan arviointineuvosto – Orpon hallitus ei saavuttane tavoitteitaan

Hallituksen keskeisenä tavoitteena on julkisen velkasuhteen vakauttaminen vaalikauden loppuun mennessä. Arviointineuvoston mielestä tämä on hyvä tavoite, jos talousympäristössä ei tapahdu suuria muutoksia.

Arviointineuvoston puheenjohtajan, taloustieteen professori Niku Määttäsen mukaan Suomen julkisessa taloudessa on rakenteellinen epätasapaino.

– Velkaantuminen ei ole dramaattisen voimakasta tai nopeaa, mutta kehitysura on huolestuttava, Määttänen sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

Hallitus on sitoutunut ohjelmassaan tekemään toimet, jotka vahvistavat Suomen julkista taloutta kuudella miljardilla eurolla. Keinoina ovat muun muassa menoleikkaukset ja rakenteelliset uudistukset.

Veroaste laskemassa

Määttäsen mukaan on useita hallituksesta riippumattomia syitä, jotka heikentävät julkista taloutta. Talouden suhdanne on heikentynyt, ja korkojen nousu on lisännyt valtionvelan hoitokuluja.