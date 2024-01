Purra: Tarvitaan noin miljardin menoleikkaukset, jotta valtiontalouden kehyksissä pysytään

Kehykset ohjaavat valtion lähivuosien rahankäyttöä.

Hallitus aikoo tehdä huhtikuun kehysriihessä päätöksiä uusista sopeutustoimista, koska julkisen talouden tilanne on synkentynyt.



Hallitusohjelmassa on sovittu kuuden miljardin euron sopeutustoimista, mutta niillä ei Purran mukaan päästä hallituksen tavoitteisiin. Hallitus on asettanut tavoitteeksi julkisen talouden velkasuhteen vakauttamisen ja alijäämän pienentämisen yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta tämän vaalikauden aikana.



– Toivon ja uskon, että hallitus haluaa pitää kiinni hallitusohjelman kirjauksista, Purra sanoi STT:lle.



Purra sanoi tiistaina Ylen A-studiossa, että lisäsopeutustarve voi nousta kahteen miljardiin euroon, kun häneltä kysyttiin asiasta. Pääministeri Petteri Orpo (kok.) arvioi aiemmin tammikuussa, että lisäsopeutustarve olisi noin 1–1,5 miljardia euroa.



Purran mukaan on selvää, että lisäsopeutuksessa tarvitaan suorien menoleikkausten ohella myös veronkorotuksia. Hän ei ottanut keskiviikkona kantaa siihen, mitä leikkauksia tai veronkorotuksia voisi tehdä, koska toimista ei ole vielä poliittisia päätöksiä.



– Viittaan hallitusohjelman kirjauksiin, että työn tekemisen ja yrittämisen verotusta ei haluta nostaa.