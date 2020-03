Ministerit kertoivat, miten arki muuttuu suljetussa Suomessa: "Elämme poikkeuksellisia aikoja" – MTV seurasi infon hetki hetkeltä

Andersson: Suuret kiitokset joustavuudesta. Kaikki omalta osaltaan noudattaa näitä päätöksiä joita hallitus on tehty. Se on paras tapa varmistaa, että tästä ajanjaksosta tulee niin lyhyt kuin mahdollista.

Marin: Teemme toimet, jotka ovat välttämättömiä. On aivan selvää, että yksiköillä ja ihmisillä on vastuu huolehtia omasta, läheistensä ja kaikkien kanssaihmistensä terveydestä. Ettei altisteta ikäihmisiä tai riskiryhmiä vaaraan.

13.07 Hallitus on miettinyt, miten suojata urheiluseuroja koronakriisin seurauksilta. Ulkoliikunta on mahdollista turvavälit muistaen. Myös etäyhteyksin voi harrastaa sisäliikuntaa.

12.56 Epävakaissa kotioloissa asuvien lasten hyvinvoinnista huolen pitäminen on tärkeää, Li Andersson toteaa. Nuorilla, jotka ovat vaikeassa tilanteessa, on mahdollisuus olla yhteydessä digitaalisesti heitä auttaviin tahoihin. Eräissä kunnissa on selvitetty verkko-opetuksen piirissä olevilta lapsilta, keillä on tarve saada kouluruokaa.