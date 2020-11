Virossa asuva Juhani saa koko työeläkkeensä kerralla käteen – antaa risuja uudelle järjestelmälle: "Säästöt ovat liian suuri houkutus"

Tamminen on asunut Virossa 1990-luvulta lähtien ja maksanut virolaisia työeläkemaksuja vuodesta 2003 saakka.

Virossa Tamminen on nyt jo eläkeiässä, mutta hän ei aio lopettaa työntekoa.

Ei hän oikein voisikaan lopettaa töitä, sillä luvassa oleva eläke on liian pieni ainakin aktiiviseen elämiseen.

Virossa astuu voimaan eläkeuudistus

Nyt Tammisella on kuitenkin ratkaisun paikka, sillä hänen pitää päättää, mitä hän tekee eläkettään varten maksamillaan työeläkemaksuilla eli virolaisittain "toisella pylväällä".

Tamminen pitää uudistusta edesvastuuttomana, ellei täysin järjettömänä, sillä houkutus eläkevarojen kuluttamiseen heti on suuri etenkin kaikkein heikommassa asemassa olevilla.

– Eläkesäästöt ovat liian suuri houkutus erityisesti alemman sosiaaliluokan ihmisille, joiden elämä kurjistuu lopulta entisestään. Kannattaa muistaa, että Virossa sosiaalihuollon maksamat korvaukset ovat lähinnä säälittäviä ja sama on tilanne työttömyyden kohdatessa, Tamminen hymähtää.

– Uudistus johtaa siihen, että yhteiskunnan kassa on entistäkin kovemman paineen alla, sillä yhteiskunnan tulee pitää edes perustasolla huolta asukkaistaan olivat heidän eläkkeensä minkä suuruisia tahansa. Rahat huolenpitoon hankitaan verotuksella eli aina joku maksaa ja usein toistenkin puolesta. En haluaisi kuormittaa lasteni tulevaisuutta sillä, että jotkut päättävät nauttia elämästään nyt heti.

Virolaiset ovat pettyneitä työeläkemaksujen tuottoihin

Tämänkertaisen eläkeuudistuksen arkkitehtina hääri hallituspuolue Isamaa, jolle kyseessä oli vaalilupauksen täyttäminen. Isamaan mukaan kaikkien virolaisten pitää itse saada päättää, mitä he rahoillaan tekevät.

Uudistuksen taustalla on myös virolaisten pettymys rahastoihin sijoitettujen työeläkemaksujen tuottoihin. Liian usein sijoitetut pääomat ovat kutistuneet eivätkä suinkaan kasvaneet.

Tästä on kokemusta Tammisellakin.

– Se jälkeen olen ollut varovainen ja nyt on suunta vakaa.

Suomesta 175 euroa

Viron eläkejärjestelmä ei ole yksinkertaisimmasta päästä, ja siihen on tehty viimeisen parinkymmenen vuoden aikana runsaasti muutoksia. Virolainen vanhuuseläke koostuu eläkkeen perusosasta, vuoteen 1998 asti huomioon otettavista työvuosista, sekä vuosituhannen vaihteessa pakollisiksi tulleista työeläkemaksuista.

Vanhuuseläkkeen perusosa on tällä hetkellä 215 euroa kuukaudessa ja työvuosista maksetaan noin seitsemän euroa kuukaudessa per työvuosi.

Tamminen on maksanut valitsemaansa työeläkerahastoon kaksi prosenttia bruttoansioistaan, ja Viron valtio on lisännyt summaan kaksi euroa jokaista Tammisen itse maksamaa euroa kohden. Välillä valtio tosin on keskeyttänyt maksunsa valtiontalouden tilanteesta johtuen.