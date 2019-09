Näin entinen rikollinen kertoo ensikohtaamisestaan Jari Aarnion kanssa: "Selvästi manipuloiva henkilö, johon on helppo ihastua"

Alamaailman kontaktit lähteinä

Ensitapaaminen Aarnion kanssa alkoi kankeasti

– Ihmistyyppinä Aarnio on nopeasti reagoiva ja palautuu nopeasti. Jari Aarnio on myös herkkä vaihtamaan keskustelun suuntaa. Mikäli aihe ei miellytä häntä, hän yksinkertaisesti ohittaa sen tai ohjaa keskustelun ongelmakohdan ohi.

Tapaamiset eivät jääneet yhteen kertaan

– Jari Aarnio on kokenut viestijä. Hän on selvästi manipuloiva henkilö, johon on helppo ihastua ja jota on helppo uskoa.