Askon 50 vuoden ura junaraiteilla huipentui "kuningasreissuun" täynnä vaimon yllätyksiä – MTV pääsi mukaan

Vaimo junaili yllätyksiä miehensä viimeiselle työmatkalle.

Eläköityvä konduktööri Asko Knuuti aloitti uransa valtion rautatiellä 16-vuotiaana. 50 vuotta myöhemmin edessä oli viimeinen työvuoro.

Knuutin toiveiden mukaisesti viimeinen työn parissa vietetty raidematka oli yöjuna Rovaniemeltä Helsinkiin.

– Tämähän on kuningasreissu – Suomen päästä päähän. Näkee yötöntä yötä ja saa palkkaakin tästä reissusta, Knuuti perustelee toivettaan viimeisen reitin suhteen.

Nyt raiteet vaihtuvat eläkepäiviin.

– Ehkä on epäuskoinen olo, että onko tämä ihan totta, hän miettii.

Elämää mullistavia kohtaamisia

Viiteen vuosikymmeneen raiteilla mahtuu paljon erilaisia kohtaamisia. Yksi mieleenpainuvimmista tapahtui Kemin asemalaiturilla.

– Juna on yhdistänyt meidät. Olemme tavanneet Kemin asemalla, vaimo Anne Knuuti kertoo.

Pariskunta sopi ensitapaamisen Kemin asemalaiturille.

– En tiennyt, mikä mies sieltä hyppää, niin hän vain sanoi, ettei sieltä kovin montaa konnaria tule Kemin asemalle, Anne naurahtaa.

Anne lähti Kemistä työmatkalla olleen Askon junan kyytiin. Varsinaiset ensitreffit pidettiin päätepysäkillä Rovaniemellä.

Kyseinen junamatka johti lopulta alttarille asti.

Vaimo järjesti yllätyksiä

Vaimo Anne Knuuti junaili miehensä viimeiselle työmatkalle yllätyksiä.

Matkan varrelta yöjunan kyytiin hyppäsivät puolison lisäksi MTV Uutisten toimittaja ja uransa päättäneitä konduktöörikollegoja.

Eläkepäiviään viettävät konduktöörit saapuivat paikalle suorittamaan tärkeän perinteen, johon liittyy Knuutin asua somistava punainen kravatti.

Nykyään konduktöörin virka-asuun ei enää kuulu kravattia. Knuutin mukaan se oli kuitenkin pakollinen osa univormua noin parikymmentä vuotta sitten.

– Silloin oli kravatti- ja hattupakko. Virka-asut muuttuivat sittemmin kevyemmäksi, Knuuti muistelee.

Viimeisenä työpäivänä kravatti on kuitenkin Knuutin kaulassa – ja syystä.

"Ura katkeaa tähän"

Yöjuna 266 Rovaniemeltä saapuu Helsingin päärautatieasemalle. Knuutin viimeinen työmatka on tullut päätepisteeseen.

Hieman haikein mielin konduktöörikonkari astuu ulos junasta ja entinen työkaveri J-P Mäkelä kaivaa takintaskustaan esiin sakset.

– Onneksi olkoon urasta, Asko. Nyt me teemme niin, että tämä 50-vuotinen ura katkeaa nyt tähän, Mäkelä toteaa ja napsaisee saksilla palan Knuutin punaisesta kravatista.

Saman toimenpiteen toistavat kaksi muutakin konduktöörikollegaa.

– Se on siinä, ura on tässä, Knuuti toteaa, kun kaulassa on jäljellä enää puolikas kravatti.

50-vuotinen ura raiteilla on nyt ohi.

Entiset työkaverit saattelivat Knuutin eläkepäiville perinteisin menoin – katkaisemalla uran konkreettisesti.

Vaimolleen Knuutilla on eläkepäiviä varten vain yksi toive:

– Ei mitään työlistoja sinne jääkaapin oveen, Knuuti hymähtää.