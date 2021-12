Näin Heidi, 24, aikoo turvata taloutensa seuraavan 20 vuoden aikana – eläkevuosien tuloihin on syytä varautua ajoissa

Suomen suurimman eläkevakuuttajan Kevan tuoreiden tietojen mukaan ainoastaan kolme prosenttia suomalaisista tietää tarkalleen tulevan eläkkeensä määrän. Karkeasti tulevasta eläkkeestään on tietoisia 32 prosenttia suomalaisista.

Mattila painottaa, että mitä nuorempi on, niin sitä paremmin kannattaa varautua eläkepäiviin ja tutustua eläkeasioihin ajoissa.

Takuusäätiöstä suositellaan, että viimeistään viisikymppisenä pitäisi aloittaa säästäminen eläkepäiviä silmällä pitäen. Mattila mainitsee, että yksi hyvä säästämisen muoto on myös, että pyrkii veloista eroon ajoissa. Esimerkiksi velaton omistusasuminen tuo turvaa eläkepäiville.

Tavoitteena taloudellinen riippumattomuus

Parikymppisen Heidi Kohosen tavoitteena on saavuttaa taloudellisesti turvattu elämä 45-vuotiaana. Nyt 24-vuotias Kohonen aloitti säästämisen kolmisen vuotta sitten.

Kohonen kertoo, että hänen ei ole varsinaisesti tarvinnut luopua mistään. Pidemmän päälle kyse on ollut omien tarpeiden ja halujen tarkastelua talouden näkökulmasta.

– Mitä minä oikeasti haluan ja sitten asioiden priorisoimista. Minulla on paljon rahaa, satoja euroja kuukaudessa, vieviä harrastuksia. Minulla on hyvä asunto, autot ja ostan mitä tarvitsen. Käymme reissussa ja festareilla sekä keikoilla, eli ihan normaalia arkea. Kohonen luettelee.

Toiveena on myös, että elämässä jäisi aikaa muullekin kuin pelkälle työlle.

– Tavoitteena on myös olla nämä Suomen huonoimmat kuukaudet kelien puolesta ulkomailla. Sen lisäksi haluaisin tehdä vapaaehtoistyötä, opiskella ja kaikkea. En jäisi sohvalle makaamaan.

Tänä vuonna 14 000 euroa säästöön

Kohonen toimii vuokranvälittäjänä ja on koulutukseltaan tradenomi. Nykyinen työ on hänelle erittäin mieluisa, mutta työ ei määritä koko elämää.

– Minulla on ollut aina sellainen fiilis, että työ ei ole elämän suurin sisältö. Minulla on niin kiireistä ja kaikkea muuta, että mielellään ottaisin aikaa pois töistä ja antaisin sitä jollekin muullekin. Se vaatii omaisuutta.

Kohosen palkka on alle 3000 euroa kuukaudessa bruttona. Säästöön kertyy tänä vuonna noin 14 000 euroa. Säästämisen ei tarvitse olla Kohosen mielestä vaikeaa.

– Lähtökohtaisesti kaikki pystyvät säästämään, oman tilanteensa mukaan. Onko se sitten euro vai tonni, se on jokaisen oma asia sitten, Kohonen toteaa.

Vapaaehtoinen luopuminen pakkoa helpompaa

Takuusäätiön Mattilan mielestä juuri ylimääräisten rahareikien tukkiminen ja asioiden priorisoiminen on taloudenpidossa avainasemassa.

– Kun päätyy siihen lopputulokseen, ettei jotakin välttämättä tarvitse, niin se luopuminen on helpopaa, kuin pakon edessä tulojen romahdettua, Mattila toteaa.

– Voi jättää vaikka sen noutokahvin ostamatta. Toiset ostavat turhanpäiten vaatteita. Mikä nyt kenelläkin on.

– Se on varmaankin todella järkevää. Ja vielä jos miettii vielä eläkepäivien kannalta, niin mitä sillä isommalla asunnolla sitten oikeasti tekee, Mattila pohtii.

Viime aikoina keskustelunaiheena ollut asuntosijoittaminen, on Mattilankin mielestä varsin kelvollinen tapa varautua tulevaan.

Perheen sisäiset tuloerot

– Riippuu vähän siitä, kuinka raha-asiat on suunniteltu. Mutta jos toisella on vaikka varaa matkustella ja toisella ei ole rahaa, niin se on keskustelun ja yhdessä miettimisen paikka, Mattila päättää.