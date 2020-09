Virologi huolissaan ihmisten väsymisestä koronarajoituksiin – virus yhtä vaarallinen kuin aiemminkin: "Tilanne ei ole millään tavalla ohi"

Suomessa on todettu tähän mennessä 9046 koronavirustartuntaa.

Tartuntamäärät ovat lähteneet syksyn aikana jälleen nousuun rauhallisemman kesän jälkeen, mutta sairaassa olevien koronapotilaiden määrä on kuitenkin pysynyt maltillisena eikä teho-osastoilla ole sen suhteen ruuhkaa.

Helsingin yliopiston virologi Olli Vapalahti kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa, että tähän on useita syitä.

– Tietysti kestää aikaa siitä, kun tartunta todetaan siihen, kun ihminen kehittää sairaalahoitoa vaativan vakavan infektion. Mutta toisaalta verrattuna kevääseen, niin diagnostiikka on korkeammalla tasolla, hän kertoo.

– Mutta tärkein syy varmaan on se, että toisin kuin keväällä, niin nyt tämä liikkuu nuorissa ikäluokissa, joilla nämä vakavat tapaukset ovat erittäin harvinaisia. Mutta kun näin käy, niin riskinä on se, että se siirtyy ennen pitkään myöskin näihin riski-ikäluokkiin.

Vapalahti huomauttaa, että vaikka saattaakin vaikuttaa siltä, että koronavirus olisi muuttunut aiempaa vaarattomammaksi, niin se ei pidä paikkaansa. Hänen mukaansa virus on nyt noin 15 mutaation päässä siitä, millaisena se lähti liikkeelle Kiinan Wuhanista.

– Kovin vähän se on muuntunut, ja sillä ei ole oikeastaan ollut kauheasti syytä muuttua, koska se paketti mikä sillä on, on aika hyvä ja se tarttuu aika herkästi ihmisestä toiseen.