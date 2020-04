Tutkijoilta huolestuttava viesti: Kesä ei pysäytä koronapandemiaa – "Jos riittävästi tartuntaherkkiä ihmisiä on lähellä toisiaan, ei ole väliä, onko ulkona kuuma vai kylmä"

– Emme oikeastaan voi ajatella niin, että kesällä epidemia laimenee. Epidemia on vasta alkuvaiheessa tällä hetkellä, muistuttaa Helsingin yliopiston infektiotautien apulaisprofessori Tarja Sironen.

Kesä voi hidastaa viruksen leviämistä

– Merkittävin ero on siinä, että suuri osa meistä ihmisistä on alttiita saamaan sen tartunnan eli vaikka se vähän heikkenisi se viruksen kyky levitä, niin meitä alttiita on niin paljon, että virus kyllä pääsee vielä leviämään, uskoo Sironen.