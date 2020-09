HUS:n ylilääkäri Asko Järvinen A-studiossa: "Meillä on edelleen altis väestö" – koronavaara ei ole vielä ohi

– Koronavirus muuntuu kyllä. Se on ihan tavallinen virus siinä mielessä ja tekee huolettomasti kopioita itsestään. Sellaista näyttöä ei kuitenkaan ole, että sen biologiset ominaisuudet olisivat muuttuneet eli käytännössä virus on hyvin samanlainen kuin viime keväänä, toteaa apulaisprofessori Tarja Sironen.

– Viruksen kohdalla ei ole suoraa näyttöä siitä, että se olisi muuntunut. Tässä on käynyt sellainen ilmiö, että alkuun paljastuivat ne vakavimmat tapaukset. Kuva siitä, millainen tauti tämä on, varmaan muuttuu. Se ei tarkoita sitä, että se ei yksilötasolla voisi enää olla vaarallinen tai tappava. Mutta ne vakavimmat tapaukset hukkuvat tähän isoon massaan, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen

"Vielä ei ole rokotteen antamaa suojaa"

– Todennäköisesti se ei olisi järkevää. Lupauksia rokotteesta kyllä on näköpiirissä, mutta meillä on edelleen altis väestö. Vielä ei ole rokotteen tai taudin antamaa suojaa. Voimme olla hyvinkin helposti tilanteessa, jossa sairaaloiden kapasiteetti täyttyy, kuten Tukholmassa kävi. Espanjassa tällainen tilanne on nyt Katalonian alueella. Potentiaali taudin leviämiselle edelleenkin on, Järvinen toteaa.