Virkistyspäiviltä tuttua lajia voi myös harrastaa – kalorit palavat hauskalla tavalla: "Tässä unohtaa helposti, että liikkuu"

Laser tag Laser tag on sisätiloissa pelattava ja aerobista kuntoa edellyttävä taktinen joukkueurheilulaji. Suomessa lajia voi harrastaa eri puolilla maata sijaitsevissa Megazoneissa.

Pelikentällä kamppailee kolme joukkuetta samanaikaisesti (määrä vaihtelee pelimuodosta riippuen). Tukikohtapelissä jokaisella joukkueella on oman värinen tukikohta, jota puolustaa ja jonka vastustajat yrittävät tuhota. Jokainen pelaaja voi tuhota kerran muiden joukkueiden tukikohdat. Lisäksi pisteitä saa osumalla vastapelaajien liiveissä oleviin sensoreihin. Laji vaatii peliälyä ja nopeaa reagointikykyä.

Pelaaminen tapahtuu sisätiloissa lajia varten rakennetulla kentällä. Kentällä on paljon erilaisia seiniä ja elementtejä, jotka loistavat UV-valossa. Myös pelilaitteisto itsessään valaisee kenttää. Muutoin pelialue on hyvin hämärä. Pelilaitteiston valot ja sen tuottamat äänet ovat pelin kannalta tärkeitä, koska ne auttavat pelaajaa hahmottamaan vastustajien liikkeitä. Lähde: Laser tag Finland