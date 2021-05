Virkapukuiset poliisit pitelivät Black Lives Matter -mielenosoittajien kylttejä – oikeusasiamies muistuttaa poliisilta vaadittavasta puolueettomuudesta

Poliisit olivat valvomassa rasismia ja poliisiväkivaltaa vastustanutta mielenosoitusta, ja he menivät valokuviin pidellen mielenosoittajien kylttejä. Mielenosoitus järjestettiin viime kesäkuussa Helsingin Senaatintorilla.

Virkatehtävissä poliisin sanavapaus rajoitetumpaa kuin yksityiselämässä

– He ovat virkapuvussa olleet paitsi turvaamassa kokoontumisvapauden käyttämistä nimenomaan myös valvomassa, että järjestäjä täyttää lain mukaiset velvollisuutensa ja heidän on tullut tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

– Riittävää ei ole ollut, että he ovat toimineet näissä tehtävissään asianmukaisesti, sillä kysymys on myös siitä, miltä heidän toimintansa on näyttäytynyt ulkopuolisille tarkastelijoille, päätöksessä sanotaan.