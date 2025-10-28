Ilta-Sanomien tietojen mukaan, vaikka Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti aluksi nuorten kadonneen Hankasalmelta, heidän oikea kotipaikkansa on Konnevesi. MTV Uutiset ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.

Matias, 15, ja Nelli, 14, kateissa Keski-Suomessa – jos näet, soita 112

Poliisin mukaan nuoriin ei ole saatu yhteyttä lauantain ja sunnuntain välisen yön puolen yön jälkeen.

14-vuotias Nelli Ukkonen ja 15-vuotias Matias Tikka katosivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 25.-26.10.2025.

Oletko nähnyt Matiasta ja Nelliä? Soita suoraan hätänumeroon 112.

Konneveden kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa ja siellä asuu noin 2 500 ihmistä.

– Toivomme sydämestämme, että Nelli ja Matias löytyvät pian ja pääsevät turvallisesti kotiin.

Liikkeellä autolla

Lähiomaiset ovat hyvin huolissaan nuorista ja poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki havainnot ja vihjeet kadonneista suoraan hätänumeroon 112.