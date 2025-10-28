Konneveden kunnanjohtajan mukaan koko yhteisö on syvästi järkyttynyt kahden nuoren katoamisesta.
14-vuotias Nelli Ukkonen ja 15-vuotias Matias Tikka katosivat lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 25.-26.10.2025.
Poliisin mukaan nuoriin ei ole saatu yhteyttä lauantain ja sunnuntain välisen yön puolen yön jälkeen.
Ilta-Sanomien tietojen mukaan, vaikka Sisä-Suomen poliisilaitos tiedotti aluksi nuorten kadonneen Hankasalmelta, heidän oikea kotipaikkansa on Konnevesi. MTV Uutiset ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan asiaa.
Syvä huoli tutuista nuorista
Konneveden kunnanjohtajan Mika Pasasen mukaan koko Konneveden yhteisö on järkyttynyt ja syvästi huolissaan kahden nuoren katoamisesta.