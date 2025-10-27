Espoon Kaitaantiellä loukkaantui alaikäinen tyttö, joka on toimitettu sairaalahoitoon.
Poliisi sai maanantaina 27. lokakuuta noin kello 17 hätäkeskuksen kautta ilmoituksen liikenneonnettomuudesta Espoossa Kaitaantiellä. Onnettomuudessa oli osallisena henkilöauto ja jalankulkija.
Tapahtumassa loukkaantui alaikäinen tyttö, joka on toimitettu sairaalahoitoon. Henkilöauton kuljettajaa epäillään tällä hetkellä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Rikosnimikkeet voivat muuttua tai tarkentua esitutkinnan edetessä.
Poliisi selvittää onnettomuuden syitä ja jatkaa tapauksen tutkintaa.