MTV tapasi laitos- ja rikoskierteeseen joutuneen Janin, 17, joka kertoo, mitä lastensuojelulle pitäisi tehdä: "Päihteiden käyttööni olisi pitänyt puuttua heti"

"Päihteiden käyttöön ei puututtu"

– Silloin kun päihteiden käyttö alkoi, siihen olisi pitänyt heti puuttua, mutta siihen ei puututtu. Lopputulos on se, että olen tällä hetkellä todella pahassa rikos- ja päihdekierteessä.

Koronavuodet näkyvät

"Se apu, mitä meidän kaltaiset nuoret saa, on juuri rajoituksia rajoitusten perään"

– Se apu, mitä meidän kaltaiset nuoret saa, on juuri rajoituksia rajoitusten perään. Se on enemmänkin johtanut siihen, että ei ole kavereita.

"Lisää resursseja lastensuojeluun ja voitot toiminnan kehittämiseen"

– Monissa yksityisissä laitoksissa on huonoja oloja, koska monia laitoksia hyödynnetään "rahabisneksenä". Toiminnan päätarkoitus on mahdollistaa nuorille parempi elämä – nuorille, joilla ei ole mahdollisuutta asua kotona. Ja kyseessä on kuitenkin verorahoilla pyörivä "bisnes".