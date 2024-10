Lastensuojelussa on rakenteellista korruptiota, kertoo asiantuntija MTV:lle – näin se näkyy

"Sijoitustarvetta voidaan liioitella"

– Pahimpia on sellaiset tilanteet, että on jo lapselle ja vanhemmille valmiiksi puhuttu tulevat sijoituspaikat ja minulle on kerrottu, että vanhemmat on aivan aivopesty, jolloin sosiaalityöntekijä, jolle lain mukaan kuuluu päätösvalta, kokee, että hänen päätösvaltansa on sivuutettu.