Valtion koulukotien valvonnassa on tullut ilmi vakavia puutteita pätevyysvaatimusten toteutumisessa koulukodeissa. Osa epäkohta-asioista on pidempiaikaisia.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koulukodeissa on havaittu työskentelevän alemmalla tutkinnolla olevia työntekijöitä, opiskelijoita sekä työntekijöitä, joilla ei ole mitään alalle soveltuvaa koulutusta.

Asiasta kertoo MTV Uutisille nimettömänä pysyttelevä hyvinvointialueen viranomainen.

– Henkilöstöön liittyvät puutteet koskevat tietojeni mukaan kaikkia Valtion koulukotien yksikköjä.

Osa epäkohta-asioista on pidempiaikaisia, esimerkiksi Sippolaan on kohdistunut aluehallintoviraston ja kuntien sekä hyvinvointialueiden valvontaa jo vuodesta 2021 lähtien.

– Ja osa valvonta-asioista on käynnistynyt vuonna 2022, mutta valvontakäyntejä on tehty myös tänä vuonna ja ohjausta annettu runsaasti.

Vuoden 2022 lopulla tapahtuneen valvonnan yhteydessä Sippolan johtaja kertoo, että henkilöstöpuutteet näyttäytyvät kaikissa koulukodeissa, ei ainoastaan Sippolassa.

Koulukotien toimintaa säätelevä laki määrittää sen, kuka saa työskennellä ohjaajana koulukodeissa eli tehdä vaativaa työtä lasten kanssa, joilla on hyvin moninaisia tarpeita.

– Valvomme hyvinvointialueena säännöllisesti Valtion koulukotien toimintaa ja viimeisen vuoden aikana valvontaan käytetty resurssimäärä on ollut huomattava.

"Valvonta alkaa tuottaa tulosta"

Valvontaa toteutetaan sekä ennakollisesti eli suunnitelluilla valvontakäynneillä ja silloin, kun on tapahtunut jotakin tai on noussut esiin akuutteja epäkohtia eli reaktiivisilla valvontakäynneillä.

– Esille tulleet epäkohdat ovat tietojeni mukaan nousseet esiin pääasiassa suunnitelluilla valvontakäynneillä mutta myös reaktiivista valvontaa on tehty.

Ongelmia on ryhdytty korjaamaan.

– Koulukodit ovat valvonnan ja ohjauksen tuloksena saaneet korjattua tilannettaan myönteisempään suuntaan.

– Jatkuva ohjaus ja valvonta alkaa siis tuottaa tulosta, ja muutos kuluneen vuoden aikana on ollut selkeästi havaittava. Vaikutelma on, että koulukodeilla on tahtotila saada tilanne korjattua, viranomainen toteaa.

Lapset tarvitsevat laatua

Se, että henkilökunta ei ole riittävää, vaikuttaa arjessa.

– Riskinä on, että asiakas- ja henkilöstöturvallisuus vaarantuu, jos työvuorossa on henkilöitä, joilla pahimmillaan ei ole lainkaan soveltuvaa koulutusta.

– Koulukodeissa hoidetaan kaikkein vaativahoitoisimpia lapsia, joiden hoitovastuun yhteiskunta on ottanut hoitaakseen lastensuojelulain nojalla. Tällöin hoidon tulisi olla laatuvaatimukset täyttävää ja yksi keskeinen kriteeri on henkilöstön osaaminen ja koulutustaso, koska työ on ensisijaisesti vaativaa vuorovaikutustyötä.

Lisäksi pitkällä aikavälillä puutteet voivat näkyä siten, että kuntoutus ei ole tarpeeksi laadukasta.

– Huostaanoton tarkoituksena on kuntouttaa lasta, ja kuntouttamiseen vaaditaan riittävä ammatillinen osaaminen. Puutteet henkilöstön pätevyydessä voivat siis näkyä lyhyellä aikavälillä esimerkiksi vaaratilanteina ja laittomat käytänteinä, kun ei osata riittävästi lukea vaativahoitoisen nuoren tilannetta ja käytöstä

