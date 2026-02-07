Suomen Vilma Nissinen kaatui laskussaan Milano-Cortinan olympialaisten maastohiihdon yhdistelmäkilpailussa.
Nissisen kisa meni pilalle jo alkuvaiheessa Val di Fiemmen perinteisen osuudella. Nissinen ajautui laskussa aivan radan vasempaan reunaan ja kaatui.
Kaatumisen jälkeen Nissinen joutui aloittamaan uuden nousun 40 sijan huonommalta puolelta.
Suomalaisista Kerttu Niskanen ja Vilma Ryytty ovat perinteisen osuudella kärkikymmenikön tuntumassa. Sen sijaan Krista Pärmäkoski on pudonnut jo kauas kärjestä.
Kilpailu käynnistyi kello 14 ja oli artikkelin julkaisuhetkellä kesken.