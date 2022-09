Ville Nieminen operoi nyt jättisatsauksia tehneen JYPin taustalla – suojattina muun muassa kovan luokan NHL-lupaus

Nieminen, 45, hyppäsi nopeasti pelaajauransa jälkeen penkin taakse, valmennustehtäviin. Hän ehti toimia puolentoista kauden ajan Pelicansin päävalmentajana, ennen kuin tiet erkanivat lahtelaisseuran kanssa.

Tuoreeltaan Nieminen on operoinut eri TV-yhtiöiden kommentaattorina. Erityisesti hän on tullut tutuksi Viasatin NHL-asiantuntijana.

Nyt hän lyö kaulaansa punaisen kravatin. Sen ympärille istahtaa tummanharmaa, ripauksen säihkyvä edustuspuku. Ville Nieminen aloittaa nyt Jyväskylän JYPin apuvalmentajana.

Hän on osa hurrikaanilauman valtavaa muodonmuutosta.

Käänne

Jääkiekon SM-liigassa Jyväskylän JYP on ollut parhaimmillaan todellinen menestysseura – dynastia. Huippukaudet osuivat Risto Dufvan, Jyrki Ahon, Jarkko Immosen, Erik Perrinin, Tuomas Pihlmanin, Sinune Wallinheimon ja muiden nimekkäiden kiekkokasvojen operointijaksolle. Mestaruudet irtosivat 2010-luvun taitteessa (2009 ja 2012).

Viime vuosina JYP on ollut kaikkea muuta kuin menestysseura. Kausi 2020–21: SM-liigan hännänhuippu. Edelliskaudella sija 13.

Kyntäminen muutti mieltämystä. JYP ei ollut enää piskuinen traktorilauma, joka ryskytti sambarumpujen tahtiin päätylaudasta läpi. JYP ei ollut enää millään tavalla pelkoon liittyvä käsite.

Heittopussi. Sitä JYP oli.

Huomio aikamuotoon.

Oli.

Sukellus riitti ja JYP päätti laittaa palapelin uusiksi. Toimitusjohtajaksi saapui HPK:n entinen pomo Risto Korpela. Päävalmentajaksi värvättiin Tapparan urheilutoimenjohtajana toiminut Jukka Rautakorpi.

Hänen vierelleen asteli toinen tuttu liigavalmentaja, NHL Stanley Cup -voittaja Ville Nieminen.

Sitten alkoivat pelaajavärväykset.

Juuso Puustinen, Kyle Platzer, Robert Rooba, Eetu Laurikainen ja Geoff Platt.

Siihen päälle vielä NHL:stä Suomeen palannut Sami Niku.

Yhtäkkiä JYP ei olekaan enää pohjamutien kyntäjä.

Siltä voi odottaa jotain.

Muutosten tuulet

– Kehitämme toimintaa, pelaajia ja itse peliä. Olemme vahvasti prosessissa kiinni. Meidän pitää ymmärtää pelin jatkumot, puolustamisen ja hyökkäysvarmuuden merkitykset, JYPin apuvalmentaja Ville Nieminen linjaa hurrikaanien uuden kauden lähtökohtia MTV Urheilulle.

Niemisen viittaukset kohdistuvat erityisesti JYPin urheilupuolelle. Missä menevät arjen kriteerit, missä vaatimustaso on ja mitkä ovat niitä toimintatapoja, joilla JYP palaa taas uskottavaksi, kilpailukykyiseksi liigaorganisaatioksi.

Konkretian tasolla yksi osuva esimerkki tapahtui olosuhteiden puolella. JYPin uusi valmennusjohto laittoi ensitöikseen seuran edustusjoukkueen pukukoppitilat remonttiin ja uuteen uskoon. Tavoitteena oli pitää huolta siitä, että se paikka, missä raaka työ ja raa’an työn pohjat tehdään, on puoleensavetävä. Niin, että työ kutsuu mukaansa, eikä tunnu pakkopullalta.

Itse joukkueen tasolla JYP on ollut uuden äärellä. Sen runko meni lukuisten muutosten myötä lähes kokonaan uusiksi.

Kaikki lähti liikkeelle puhtaalta pöydältä.

– Olemme olleet rekrytointiprosessissa hieman myöhässä. Avainasemassa on se, miten pystymme kehittämään pelaajiamme. Sitä kautta rakentuu se, miten koko prosessi menee eteenpäin. Meillä on paljon hyvää, mutta meillä on myös niitä elementtejä, joita meidän pitää pystyä kovasti kehittämään, Nieminen sanoo isosta kuvasta.

Kaukaloon haetaan tuttuja, menestyksen mahdollistavia piirteitä. Työnteko on kaiken keskiössä.

Se, miltä JYPin peli näyttää parhaimmillaan, on vielä totaalinen arvoitus.

– Jos kristallipalloa katsoo, niin kyllä se hetki on sitten sellainen, jonka kaikki tuntevat. Sitä hetkeä on sanallisesti vaikea luonnehtia. Kyllä se näkyy ja tuntuu, Nieminen sanoo siitä, milloin JYP on aivan pelinsä ytimessä.

Yksi kovan luokan esimerkki

Uusien nimien lisäksi JYPin kokoonpanosta löytyy yksi äärimmäisen mielenkiintoinen tapaus: Joakim Kemell. 18-vuotias hyökkääjä tuli viime syksynä ryminällä liigakartalle, kun hän paukutti maaleja hurjaan tahtiin. Kemell valittiin syksyllä jopa SM-liigan kuukauden parhaaksi pelaajaksi.

Loukkaantumiset ja poissaolot sotkivat nuoren hyökkääjän kautta ja tahti hiipui. Kemell nakutti lopulta 39 runkosarjaottelussa 15 maalia ja 23 tehopistettä.

Hidastunut tahti näkyi myös NHL:n kesän varaustilaisuudessa. Kemelliä povattiin parhaimmillaan aivan kärkivarausten joukkoon. Lopulta Nashville Predators huusi hänet itselleen vuorolla 17.

Odotusarvot ovat kuitenkin yhä korkealla, sillä Kemell on yksi Suomi-kiekon tämän hetken kovimmista lupauksista.

– Kirkas silmä, raikas jalka, Kemellin kanssa yhteistyön aloittanut Ville Nieminen kuvailee suojattiaan.

– Hän on erittäin ratkaisuhalukas pelaaja, jolla on poikkeuksellinen irtiottokyky. Hän on sellainen laukaisuteline, Nieminen sanoittaa.

Kemell jatkaa ainakin vuoden ajan SM-liigassa. Niemisellä on selkeät suuntaviivat siihen, missä nuori hyökkääjä voi ottaa vielä harppauksia eteenpäin.

– Aina kun suomalaisesta pelaajasta puhutaan, sen vahvuus on yhteistyöpelaaminen ja voittavien asioiden tekeminen. Joakimilla on nyt oiva hetki tehdä nousua sillä saralla, Nieminen sanoo.

Yleisellä tasolla pian alkavaa SM-liigakautta odotetaan kuin kuuta nousevaa. Sen takaavat muun muassa useat huippuhankinnat ja kovat, Liigaan takaisin tulleet paluumuuttajat.