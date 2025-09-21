Ville Merinen ja hänen vaimonsa Elli Merinen saapuivat TTK-yleisöön 21. syyskuuta. Merinen kertoi, että tänä syksynä eduskuntatyön aloittaminen tuntui erityisen raskaalta.

Kansanedustaja Ville Merinen (sd.) saapui vaimonsa Elli Merisen kanssa TTK-yleisöön sunnuntaina 21. syyskuuta. Kaksikko on ollut ohjelman yleisössä aiempinakin vuosina ja illasta on jo muodostunut heille jokasyksyinen perinne.

Tällä kaudella Merinen kertoi kannustavansa erityisesti "Mörko" Marko Anttilaa.

Meriset muuttivat keväällä Pirkkalasta Helsinkiin ja pariskunta kertoi, että heidän arkensa on helpottunut, kun työmatkat eivät ole enää niin pitkiä ja perhe pystyy asumaan saman katon alla.

– Me ja noin neljävuotias lapsemme olemme nyt asuneet saman katon alla noin puoli vuotta. On ihan erilaista olla eduskunnassa, kun voi mennä illalla kotiin perheen luokse eikä tarvitse mennä yksin kämpille, Merinen sanoi.

Vaikka arki on helpottunut, tuntui töiden aloitus Merisen mukaan tänä syksynä erityisen raskaalta kansanedustaja Eemeli Peltosen (sd.) kuoleman jälkeen.

Eemeli Peltonen löydettiin 19. elokuuta itsemurhan tehneenä Eduskuntatalosta. Peltonen oli kuollessaan 30-vuotias.

– Se oli aivan käsittämättömän raskas alku tälle syksylle. Hyvin läheinen työkaveri menehtyi. Olimme kaikki surun murtamia. Nyt tilanne on vähän asettunen ja hänen muistotilaisuutensakin oli. Olen alkanut muistelemaan häntä ja ottanut jotain hänen oppejaankin käyttöön. Hän oli niin tasainen ihminen, Merinen muistelee.