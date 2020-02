Moni perheen kriisien takia "ongelmanuoreksi" leimattu lyödään tylysti ulos kaveripiiristä – seuraukset voivat olla dramaattisia: "Kun katselee uutisia koulusurmista tai terroristeista..."

– Nuoret kokevat, että muut pitivät heitä lähtökohtaisesti ongelmallisina ja muukalaisina, koska heillä on lastensuojelun asiakkuus. Myös esimerkiksi kaverien vanhemmat ovat rajoittaneet aikaa, jonka viettää heidän kanssaan tämän takia. Sellainen eristäminen on toki hirmu kurjaa kaiken päälle, kertoi Lastensuojelun keskusliiton hankekoordinaattori Salla Karjalainen MTV:n Uutisaamussa.

Moni nuori kokee myös itse, ettei elä normaalisti, kun lyhyt elämä on ollut kriisien täyttämä. Tuolloin taustalla on voinut olla perheen vähävaraisuutta, sairauksia tai mielenterveysongelmia.

Yksinäisyyden kanssa ei pidä eikä tarvitse elää

Esimerkit saavat yksinäisyyden kuulostamaan huomattavasti pahemmalta kuin mitä yksinäisyyden tunne oikeasti on, Kainulainen korostaa.

– Se on ihmiselle signaali, että hakeudu muiden joukkoon, koska tulemme perinteisesti paremmin toimeen ryhmänä. Jos signaaliin ei saa vastakaikua eikä pysty liittymään, voi tulla ongelmia.

Jos sopivaa ihmistä ei ole lähipiirissä tai asiasta puhuminen on kasvokkain ylipääsemätöntä, apuna on verkkopalveluja, joissa voi kirjoittaa pahasta olostaan anonyymisti. Karjalainen nostaa esimerkiksi Sekasin-chatin, joka on saanut aikaan paljon hyviä tuloksia yksinäisyyden ja pahan olon kitkemisessä.