Viivi Lehikoinen rikkoi lähes 35 vuotta vanhan SE:n – näin Tuija Helander reagoi ennätyksensä menettämiseen: "Tämä oli helpotus"

– Varmaan samat fiilikset on Viivillä kuin minullakin, että vihdoin. Tämä oli helpotus minulle ja Viiville. Olen erittäin iloinen Viivin ja meidän lajimme puolesta, kun olen tällainen lajifriikki, Helander ilakoi MTV Urheilulle.

Yhä lajin parissa toimiva Helander on seurannut suomalaisaitureiden otteita tarkasti. Helander löysi Lehikoisen alkuerästä kehityskohteen, johon myös Lehikoinen taustatiimeineen oli välieräjuoksua kohden tarttunut.

Helanderin mukaan Eugenen haastavat tuuliolosuhteet eivät ennakoineet ennätysjuoksua. Tästä huolimatta Lehikoinen rikkoi SE:n kahdella sadasosalla. Potentiaalia parempaan aikaan on siis vielä varastossa.

– Siihen jäi vielä varmasti parannettavaa, koska takasuoran vastatuuli on yleensä sellainen, ettei siihen tehdä ennätyksiä. Alussa pitäisi olla mieluummin myötätuulta, jotta tulisi ennätyksiä. Kyllä Viivillä on vielä parannettavaa ihan olosuhteiden puolesta kuin teknisestikin. Rytminvaihdoissa ja takakurvissa on vielä parantamisen varaa, Helander listaa.