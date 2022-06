Onko tässä kesän suurin suomalaissensaatio yleisurheilussa? Asiantuntijalta kutkuttava arvio

Suomen ennätyksen rikkominen 400 metrin aidoissa on puheenaihe, johon Lehikoinen ei vielä halua tarttua. 22-vuotiaan Lehikoisen kehitys viime vuosina on ollut kovaa luokkaa. Vielä kaudella 2020 400 metrin aidat meni yli 58 sekuntiin. Viime vuonna harppausta eteenpäin tuli kolmen sekunnin edestä.

– Mikä ettei, kyllä se täysin mahdollista on. Siellä on tietysti paljon potentiaalisia muitakin ja ehkä tavallaan sellaiselle suurelle yleisölle uusi nimi on aina vähän kovempi kuin joku, joka on jo ollut parrasvaloissa, Järvinen toteaa.