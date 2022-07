Viivi Lehikoisen SE-juoksu jättää kutkuttavia lupauksia entistäkin paremmasta tuloksesta – "Ei se täydellinen ollut"

Lehikoinen rikkoi varhain torstaiaamuna 400 metrin aitojen Suomen ennätyksen, kun digitaalit pysähtyivät MM-välierässä aikaan 54,60. Suorituksellisesti Lehikoisen suoritus jätti vielä potentiaalia parempaankin.

– Ei se mikään täydellinen juoksu ollut, vaan siellä on sitä parannusvaraa. 400 metrin aidoissa on hyvin hankala saada täydellistä juoksua. Kuitenkin kymmenen aitaa, aidalle lähestymistä, aidalta irtoamista, aidan ylitystä, välijuoksua ja niin edespäin. Se on hyvin monimutkainen paletti, C Moren asiantuntija Mika Järvinen analysoi MTV Urheilulle

– Siinä tulee ennätysparannuksia silloin kuin suurin osa loksahtaa paikoilleen. Hyvin harvoin tulee ihan täydellistä juoksua, mikä ehkä kiehtookin 400 metrin aitureita. Tavallaan et ole koskaan valmis.

Parannettavaa siis löytyy. Järvisen mukaan on vaikea arvioida, kuinka paljon vasta 22-vuotias Lehikoinen pystyy nimissään olevaa Suomen ennätystä uransa aikana parantamaan, mutta suomalaisaituri omaa kuitenkin potentiaalia huippuaikoihin.

– Hän on kuitenkin kohtuullisen valmis teknisesti ja taktisesti. Itse näkisin, että suurimmat parannukset voidaan saada, kun saadaan sileä kulkemaan. Alle 54 sekunnin (aikaan) uskon, mutta kuinka lähelle 53 sekunnin tai sen alle? Sitten aletaan puhua globaalilla tasolla menestymisestä. Se on sitten jo huomattavasti suuremman haasteen edessä. 54 ja alaosia on hyvin tehtävissä ja nopeallakin aikajänteellä, Järvinen ennakoi Lehikoisen tulevaa tuloskehitystä.

Vahva MM-esitys nosti odotuksia elokuussa kisattavia EM-kisoja ajatellen. Kun vertaillaan välieriin selvinneiden eurooppalaisurheilijoiden aikoja, piti Lehikoinen peräti kuudenneksi kovinta vauhtia.

Lehikoinen ilmoitti tuoreeltaan MM-juoksunsa jälkeen tavoittelevansa Münchenissä finaalipaikkaa. Järvinen on asiasta samaa mieltä.