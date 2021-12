Vinkit kodin tehokkaaseen lämmittämiseen paukkupakkasilla – "Pahimmillaan tilanne on se, että..."

Tilastollisesti tammi–helmikuu on Suomessa vuoden kylmintä aikaa, mutta keskilämpötilat voivat pysytellä nollan alapuolella suurimmassa osassa maata jo joulukuussa. Tänä vuonna joulukuu on käynnistynyt suorastaan poikkeuksellisen kylmissä merkeissä .

1. Säänmukainen pukeutuminen

2. Ennakoi

Jos talossasi on takka, kannattaa sinne heittää puita jo silloin, kun sääennuste lupaa kylmenevää, jotta koti ei pääse missään vaiheessa kylmenemään. Huonelämpötilan ylläpitäminen on huomattavasti fiksumpaa kuin se, että alkaa lämmittää vasta siinä vaiheessa, kun jo palelee.

3. Älä ylilämmitä

Ylilämmittäminen ei ole energiatehokasta. Se myös kuormittaa sekä ympäristöä että kukkaroa. Sopiva huonelämpötila on yleensä 20–21 astetta, mutta makuuhuoneissa riittää usein alhaisempikin lämpötila, koska se voi auttaa nukkumaan paremmin .

4. Mieti sisutusta

Harva on tullut ajatelleeksi, että myös huonekalujen sijoittelu voi vaikuttaa siihen, miten kylmältä ja vetoisalta huone tuntuu. Launon mukaan huonekalujen siirtäminen voi olla fiksumpaa kuin lämmityksen lisääminen.

– Esimerkiksi pöytä, verho tai kaappi saattavat estää ilman kiertämisen patterin tai sen termostaatin luona. Silloin ikkunan veto jäähdyttää tilaa ja tekee tilasta epämiellyttävän. Pahimmillaan tilanne on se, että työpöydän alla on oikein hyvät olosuhteet, mutta pöydällä sormet on jäässä, Launo kertoo.