Käytkö suihkussa kylpyhuoneen ovi kiinni vai raollaan? Pidennä kylppärin käyttöikää näillä vinkeillä

– On järkevää päästää pahimmat vesihöyryt suosiolla tilasta pois jo kuivumisenkin takia, hän kertoo ja tarkentaa:

– Nykyasunnoissa, joissa on koneellinen ilmanvaihto, ei oven asennolla ole niin suurta merkitystä.

Oven ollessa raollaan on syytä kuitenkin varmistaa, ettei vettä roisku kylpyhuoneesta ulos. Lisäksi kylpyhuoneen lattia pitäisi muistaa aina kuivata suihkun päätteeksi. Jos kylpyhuoneessa on ikkuna, se kannattaa Hännisen mukaan avata suihkun jälkeen hetkeksi.

– Riittää hyvin se, että pahin vesihöyry on tilasta tuulettunut pois, jolloin ikkuna on taas hyvä sulkea.

Milloin viimeksi puhdistit lattiakaivon?

– Esimerkiksi lattiakaivon hajulukon irrotus ja kaivon putsaus on toimenpide, joka on suoraan verrannollinen kylpyhuoneen käyttöasteeseen. Se on toimenpide, joka tulee suorittaa vähintään 2–3 kertaa vuodessa tai aina silloin, jos kylpyhuoneeseen muodostuu hajuhaittaa, Hänninen sanoo tiedotteessa.