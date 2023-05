Viisi vartijaa sai potkut Riihimäen vankilasta – syynä epäasiallinen käytös uudenvuodenyönä: "Toivat alkoholia töihin ja laiminlöivät valvontakierrokset"

– Vartijat toivat alkoholia töihin ja joivat sitä työpaikalla. He laiminlöivät valvontakierrokset tuona yönä eivätkä tehneet ohjeistuksen mukaisia tehtäviään. Virkatehtävät on laiminlyöty ainakin sen aamuyön tunneilta, Hämeen ja Pirkanmaan rikosseuraamuskeskuksen johtaja Pasi Oksa kertoo MTV Uutisille.

Luottamus meni

Rikosseuraamuslaitos katsoi, että sillä työnantajana on ollut virkamieslain ja Rikosseuraamuslaitoksen ohjeistuksen rikkomisen perusteella erittäin painava syy irtisanoa virkamiehet, koska heidän toimintansa on ollut virkamiehen käyttäytymisnormien vastainen.

– Tämä on jyrkän tuomittavaa. Tässä on kyse suunnitelmallisesta toiminnasta, kun on tuotu viinaa ja olutta töihin. Riihimäen vankila on korkean turvatason vankila ja siellä voi tapahtua mitä vain. Vartijoiden pitää olla työvuorossaan valppaina ja luonnollisesti selvinpäin. Tällainen toiminta vaarantaa sekä vankien että henkilökunnan turvallisuutta, ja vie uskottavuutta koko organisaatiolta, Oksa sanoo.