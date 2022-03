"Rajasissi" uhkasi ampua kaikki, lentokentällä työskennellyt hyväksikäytti lapsia – näistä syistä Rajavartiolaitoksella on annettu potkuja

Miksi selvitys tehtiin? Rajavartiolaitos on esitutkintaviranomainen, jonka tehtäviin kuuluu rajavalvonta ja -tarkastus sekä tarvittaessa myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito rajanylityspaikoilla.

Rajavartiomiehellä on erityinen voimankäyttökoulutus ja kansalaisten perusoikeuksiin voimakkaasti puuttuvia toimivaltuuksia ja työssään he valvovat useiden lakien noudattamista. Siksi on yhteiskunnallisesti merkittävää, miten Rajavartiolaitoksen henkilöstö toimii virassa ja yksityiselämässään, millaisiin tekoihin he syyllistyvät ja millaisia seuraamuksia heihin siitä seuraa.

Rajavartiolaitos on yksi Suomen luotetuimmista viranomaisista. Vuoden 2020 poliisibarometrissä 90 prosenttia suomalaisista luotti Rajavartiolaitokseen melko tai erittäin paljon. Vertailun vuoksi pelastustoimeen luotti näin paljon noin 99 prosenttia vastanneista ja poliisiin 91 prosenttia.

Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettämän tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava. Laissa rajavartiolaitoksen hallinnosta säädetään, että rajavartiomiehen on virassa ja yksityiselämässään käyttäydyttävä siten, ettei hän menettele tavalla, joka on omiaan vaarantamaan luottamusta Rajavartiolaitokselle kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. Käyttäytymisen asianmukaisuutta arvioidessa otetaan huomioon henkilön asema ja tehtävä.

Selvityksessä MTV Uutiset kävi lävitse 140 virkamiesoikeudellista päätöstä Rajavartiolaitokselta. Rajavartiolaitoksella työskenteli vuonna 2021 noin 3000 henkeä.