MTV:n tiedot: Vanki hyökkäsi vartijan kimppuun Helsingin vankilassa, toinen vanki meni väliin – hyökkääjä kertoi halunneensa seksiä

– Meillä on tällainen tapaus selvittelyssä, sanoo turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Tero Uuranmäki .

– Vartijakokelas toimi todella hienosti tilanteessa. Tämä oli poikkeuksellinen tapahtuma ja käsittääkseni ensimmäinen, jossa henkilökuntaan on kohdistunut Helsingin vankilassa suora hyökkäys, Uuranmäki kertoo.

Vankila selvittää asiaa

– Kuten sanottua, asia on meillä selvittelyssä. Jos epäilemme asiassa rikosta, tutkinta siirretään poliisille, Uuranmäki toteaa.

Yksintyöskentely on riski

– Ongelmana on myös se, että tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitoksen työnantajakuva on niin heikko, että työntekijöiden saaminen on valitettavasti erittäin vaikeaa. Ja tällaiset tapahtumat eivät varmasti houkuttele alalle.