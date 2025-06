Riihimäen vankilan väkivallanteoissa ainekset paljon pahempaan

Kahden saman päivän aikana tapahtuneen väkivallanteon jälkeen Riihimäen vankila laitettiin sulkutilaan.

Riihimäen vankilassa eilen tapahtuneet väkivallanteot olisivat voineet johtaa paljon pahempiin seuraamuksiin. Vanginvartijoiden nopea puuttuminen keskeytti molemmat väkivallanteot.

– Jos meillä ei olisi ollut ammattitaitoista ja kokenutta henkilökuntaa paikalla, molemmissa (tapauksissa) olisi ollut riski pahempaan lopputulokseen, kertoo MTV:lle yksikönpäällikkö Susanna Schugk-Laulumaa.

– Molemmissa tilanteissa henkilökunta keskeytti todella nopeasti tilanteen. Täytyy todella kiittää heidän toimintaansa.

Riihimäen vankilassa tapahtui eilen aamulla vakava väkivallanteko, kun vanki puukotti toista vankia hengenvaarallisesti kaulaan. MTV Uutisten tietojen mukaan puukottaja oli Vantaan sellimurhasta elinkautiseen vankeuteen tuomittu Perttu Pyynönen.

Sen enempää poliisi kuin vankilan johtokaan ei kommentoi teosta epäillyn henkilöllisyyttä.

Poliisi tutkii tekoa tapon yrityksenä. Tilanne oli niin vakava, että paikalle jouduttiin hälyttämään lääkärihelikopteri. Uhriksi joutunut vanki kuljetettiin sairaalahoitoon.

Vankila asetettiin sulkutilaan

Vain muutama tunti tämän välikohtauksen jälkeen eräs vanki löi vartijaa nyrkillä naamaan. Poliisi tutkii tekoa pahoinpitelynä.

Toisen väkivallanteon jälkeen vankilan henkilökunta pani vankilan sulkutilaan. Se tarkoittaa sitä, että kaikki vangit ovat lukittuina omiin selleihinsä.

– Sulkutilaa ei käynnistetä pienestä, mutta tässä tapauksessa pidettiin tarpeellisena maadoittaa tilanne niin henkilökunnan kuin vankienkin osalta, Schugk-Laulumaa sanoo.

– Sulkutila on nyt purettu ja laitos on lähtenyt normaaliin arkeen tänä aamuna. Meillä ei ole ollut järjestyshäiriöitä näiden kahden tapauksen jälkeen.

Schugk-Laulumaa ei kommentoi kumpaakaan väkivaltatilannetta niiden yksityiskohtien osalta, sillä tutkinta on kokonaisuudessaan siirretty poliisille. Yleisesti hän kertoo, että vankiloilla on keinonsa pyrkiä rauhoittamaan tilanne jatkossa.

– Jos vankilassa tapahtuu väkivallanteko, vankila voi vankeuslain mukaan eristää tekijän tai tekijät vankilan turvallisuuden takaamiseksi, Schugk-Laulumaa selvittää.

– Väkivallan uhkaa aiheuttava vanki voidaan siirtää myös toiseen laitokseen, jos siihen on perusteet.

Osaava henkilökunta avainasemassa

Schugk-Laulumaa kiittelee sitä, että Riihimäen vankilassa oli eilen paikalla vakituista henkilökuntaa. Kun vankilassa tapahtuu uhkatilanne, henkilökunnan osaavuus ja ammattitaito ovat olennaisessa osassa siinä, miten tilanne kehittyy eteenpäin.

– Kouluttamaton henkilökunta ja suuri kesätyöntekijöiden määrä voisi hidastaa reagointia kuormittavassa tilanteessa, jossa on toimittava erittäin nopeasti ja rationaalisesti, Schugk-Laulumaa kertoo.

– Nämä uhkatilanteethan tapahtuvat yleensä yllättäen.

Riihimäen vankilassa on 232 vankipaikkaa. Riihimäki on toinen Suomen korkeimman turvaluokituksen vankiloista ja sinne on sijoitettu kaikkein haastavimpia vankeja.

Suljetussa väkivallan uhka on enemmän tai vähemmän jatkuvasti läsnä ja vankilahenkilökunta on koulutettu reagoimaan leimahduksiin ripeästi. Schugk-Laulumaa ei ota kantaa siihen, miten ja millaisessa tilanteessa vanki pääsi eilen käsiksi vartijaan.

– Yleisellä tasolla voin sanoa, että vankiosastot ovat tietyn ajan auki, jolloin vangit voivat liikkua vapaasti osastoilla. Vankeja siirtyy myös jatkuvasti ulkoiluihin ja eri toimintoihin, Schugk-Laulumaa sanoo.

– Näissä on aina oma riskinsä. Joskus nyrkki ehtii lähteä kohti ennen kuin vartijat ehtivät väliin.