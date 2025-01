Viisi tapaa vieroittautua sokerista

Sokerista vieroittautuminen voi olla vaikeaa. Siinä auttaa, jos vähentää makeita houkutuksia niin kotona kuin töissäkin, ja ajattelee, että sokeri on ruokavaliossa jälkiruokaosastoa.

Miten sokerikoukusta voi vieroittautua? Lääkäri Sanjay Gupta keskusteli asiasta podcastissa asiantuntija Laura Schmidtin kanssa. Keskustelusta uutisoi CNN.

Schmidt on sosiologi ja terveyspolitiikkaan erikoistunut professori Kalifornian yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa San Fransiscossa.

Hän ei lähtisi mustamaalaamaan sokeria, mutta sanoo, että ihmisten tulisi vähentää sen määrää.

– Tavassamme puhua ruoasta ja ravitsemuksesta on se ongelma, että keskitymme yksittäisiin ainesosiin ja ravintoaineisiin.

– Terveyden kannalta se ei ole asia, jolla on väliä. Tärkeintä on, että kaikki makroravintoaineet ovat suhteellisen hyvässä tasapainossa.

Alla olevalla videolla ravitsemusterapeutti Hanna Partanen kertoo keinoja sokerin vähentämiseen. Juttu jatkuu videon alla.

4:48

Suomalaiset syövät keskimäärin reippaasti enemmän sokeria kuin Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee.

Sokerin välttely voi olla vaikeaa

Sokerin vähentäminen voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se voi käytännössä olla yllättävän hankalaa. Sitä on niin monissa elintarvikkeissa ja myös sellaisissa, jotka eivät välttämättä juolahda ensimmäisenä mieleen.

– Elintarvikefirmoilla on kolme ainesosaa, joilla ne voivat tehdä ruoasta maistuvampaa eli kuluttajille erittäin houkuttelevaa. Ne ovat sokeri, rasva ja suola.

– Erittäin pitkälle jalostetuissa elintarvikkeissa vaihdellaan sokerin, rasvan ja suolan yhdistelmää. Usein niitä myös lisätään, koska teollinen ruoanvalmistusprosessi saa asiat tavallaan maistumaan pahalta.

Sokerista eroon pääseminen voi olla vaikeaa. Schmidtillä on viisi vinkkiä, joilla voi kesyttää sokerinsaannin.

1. Älä litki sokeria

Ensinnäkään sokeria ei pitäisi nauttia nestemäisessä muodossa. Sokerilla makeutetut juomat, kuten limsat, urheilujuomat ja energiajuomat, kannattaa jättää vähälle tai kokonaan pois.

Nestemäisestä sokerista voi helposti tulla tapa, jolloin sitä kuluu suuria määriä ihan huomaamatta.

Alla olevalla videolla kerrotaan eri alkoholijuomien sokerimääristä. Juttu jatkuu videon alla.

1:29

Selvitimme kymmenen eri alkoholijuoman sokeri- ja kilokalorimäärät.

2. Hankkiudu eroon houkutuksista töissä

Työpaikalla saattaa monesti olla tarjolla jotain hyvää naposteltavaa. Schmidt kehottaa vähentämään näitä houkutuksia yhdessä muun henkilöstön kanssa.

– Kannusta työnantajaasi tai työyksikköäsi liittymään niiden joukkoon, jotka ovat lopettaneet sokeripitoisten juomien myynnin automaateissa ja työpaikkakahviloissa, hän sanoo.

Hän lisää, että sokeriset kiusaukset voidaan korvata monilla herkullisilla sokerittomilla vaihtoehdoilla.

Hänen mukaansa tutkimuksissa on osoitettu, että kun työpaikoilla lakataan myymästä sokeripitoisia juomia, normilimsojen lipittäjät saavat hieman kavennettua vyötärönympyrästään kuukausien kuluessa

Toinen yksinkertainen vinkki on sekin, että kannattaa kiertää tarjolle jätetty karkkikippo kaukaa, jos sokeri houkuttaa.

3. Treenaa poissa silmistä, poissa mielestä -tekniikkaa

Ruokailuympäristöön kannattaa kiinnittää huomiota myös kotona.

– Sopikaa yhdessä, ettei kotona ole sokeripitoisia roskaruokia- tai juomia. Niitä voi syödä muualla, mutta ei kotona.

Schmidt kertoo, että tutkimusten mukaan sokerin vähentämisessä onnistutaan parhaiten yhteistuumin, ei yksin.

– Tehkää yhdessä järkevä suunnitelma siitä, mitä keittiössä lojuu ja mitä ei.

Vaikka sokeripitoisten herkkujen ja limsojen poistaminen kotoa ei estäisikään sinua ajattelemasta niitä, näin saat enemmän aikaa vastustaa herkkuhimoa.

Asiantuntija suosittelee jättämään sokeroidut limsat väliin.

4. Tyynnytä mielihalujasi

Laadi suunnitelma sokerista johtuvien vieroitusoireiden aiheuttaman stressin käsittelemiseksi.

– Sokerin himo on hyvin todellinen asia. Sen käsittelyyn on olemassa on helppoja näyttöön perustuvia strategioita.

5. Ruoka ruokana, sokeriherkut sokeriherkkuina

Sokeripitoiset elintarvikkeet kannattaa säästää jälkiruoiksi. Älä anna niiden hivuttautua suurempaan rooliin ruokavaliossasi.

Schmidtin mukaan yksi tapa hallita lisätyn sokerin saantia on valmistaa jälkiruokia ja herkkuja itse.

Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä on syytä tutkailla tarkkaan, jos tavoitteena on hillitä sokerin kulutusta.

Katso myös video: Hyvinvointivaikuttaja Karita Tykkä kertoo, miten pääsi irti sokerikoukusta

3:50

Karita Tykkä jätti valkoisen sokerin syönnin viisitoista vuotta sitten.

Lue myös:

Lähde: CNN