Etta toivoo enemmän tunnustusta suomalaisille naisräppäreille: "Meillä on täällä niin kovia mimmejä"

Etta on tänä vuonna ainoa nainen, joka on ehdolla Emma-gaalan Vuoden rap -kategoriassa. Hän toivoo, että tulevaisuudessa asia olisi toisin.

Suomalaisen musiikin vuoden parhaimmisto palkittiin musiikkialan palkintotapahtumassa Emma-gaalassa lauantaina 8. maaliskuuta.

Artisti Etta oli ehdolla kahdessa Emma-gaalan palkintokategoriassa, Vuoden artisti ja Vuoden rap. Hän kertoi gaalan punaisella matolla MTV Uutisille kokevansa, että ehdokkuudet ovat ikään kuin taputus olalle hyvästä työstä.

– Se on jo voitto olla ehdolla ja niinkin upeassa seurassa. Siellä on vaikka ketä muita, Turisti, Averagekidluke... On vain plussaa, jos pokaali lähtee kotiin. On tosi upea fiilis, hän iloitsi.

Etta oli tänä vuonna ainoa nainen, joka oli ehdolla Vuoden rap -kategoriassa. Ehdokkuus miesvoittoisessa kategoriassa tuntui artistista erityiseltä ja voimaannuttavalta, mutta samalla häntä harmittaa, että hän oli tänä vuonna kategorian ainoa naisehdokas.

– Mutta olemme koko ajan menneet siinä eteenpäin. Täällä on upeita uusia mimmejä. Toivoisin, että ensi vuonna en olisi ainoa. Siellä pitäisi olla muitakin mimmejä, sillä meillä on täällä Suomessa niin kovia mimmejä, hän sanoi.

Etalla on parhaillaan käynnissä kevätkiertue, jonka lisäksi hänen alkuvuotensa on pitänyt sisällään muun muassa hieman lomailua sekä muuton uuteen kotiin.

– On sellainen uusi vuosi ja uudet kujeet -fiilis. On jännä fiilis. Pidin albumini jälkeen lomaa studiosta, eikä minulla ole tulevalle mitään suunnitelmaa. Nyt teen musaa, ja on kiva tutkia omaa taidetta.

Artisti on viime aikoina myös hoitanut ahkerasti kissamamman velvollisuuksia.

– Kissallani on silmätulehdus, joten olen ollut nyt kunnon kissamamma. Joudun antamaan sille neljä kertaa päivässä silmätippoja. Voitte kuvitella, mikä työmaa se on, näillä kynsillä vielä! Mutta poika on paranemaan päin, hän sanoi.