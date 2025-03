Edesmenneellä Aira Samulinilla oli tärkeä merkitys Einille – laulaja nimeää elämänsä naiset

Laulaja Eini kertoi MTV Uutisille, ketkä ovat hänen elämänsä naisia.

Musiikkialan vuotuista palkintotapahtumaa Emma-gaalaa vietettiin Espoo Metro Areenalla naistenpäivänä 8. maaliskuuta.

Gaalassa palkinnon jakanut laulaja Eini kertoi punaisella matolla MTV Uutisille, että elää parhaillaan kiireistä keikkakevättä. Hän oli gaalaa edeltävänä yönä keikalla Tampereella ja suuntasi heti Emma-patsaan jaettuaan Turkuun seuraavalle keikalle.

– Minulla on tosi kiireistä ja meillä on ollut äärettömän hienoja keikkoja. Olemme vetäneet täysille saleille. Tunnelma on ollut ihan huikea. Uusi musiikkini puree jengiin tosi hyvin. Keikoilla on hirveästi nuorta väkeä, Eini iloitsi.

Einillä on parhaillaan käynnissä kiireinen keikkakevät.All Over Press

Naistenpäivän kunniaksi Eini kertoi, ketkä ovat hänen elämänsä naisia. Yksi heistä oli edesmennyt Aira Samulin, jota laulaja ihaili ja katsoi ylöspäin.

– Ja kaikki vahvat naiset Ella Erosesta ja Seela Sellasta lähtien. Ammennan sieltä naisten viisautta, hän sanoi.

– Mutta kyllä minä myös tykkään poppareista! Tykkään hirveän paljon nykynaisista, jotka laittautuvat kauniisti. Ammennan sieltä ideoita ja otan niitä vastaan. Jennifer Lopez on yksi suosikkini, hän jatkoi.

Eini lähetti myös tärkeän viestin kaikille maailman naisille.

– Luottakaa itseenne. Olkaa sitä mitä olette. Ollaan naisia, nautitaan naiseudesta ja pidetään naisen kruunua ylhäällä. Olen aina sanonut, että minä olen hyvä esimerkki naisille siitä, että koskaan ei saa luovuttaa.