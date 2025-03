Yeboyah teki muutaman vuoden ajan yhteistyötä levy-yhtiön kanssa, mutta on nyttemmin palannut ikään kuin juurilleen ja siirtynyt itsenäiseksi artistiksi.

Artisti Yeboyah saapui viime lauantaina vietettyyn musiikkialan Emma-gaalaan näyttävässä valkoisessa asussa, jonka hän kertoi olevan Studio Lamean suunnittelema. Asuun kuului valkeat käsineet, joihin oli kirjailtu Yeboyahin alter egon Alex Canaryn nimi.

– Olen julkaisemassa kohta uutta musiikkia. Seuraavaksi julkaisen Alex Canaryn biisin, hän paljasti gaalan punaisella matolla MTV Uutisille.

Yeboyah kertoi, että on työstänyt noin vuoden ajan uutta musiikkia. Hän on nykyään itsenäinen artisti, eli tekee musiikkia ilman levy-yhtiötä. Itsenäisyys on tuntunut hänestä vapauttavalta.

– Olen antanut kaiken luovuuden leimahtaa ja räiskyä. Minusta tuntuu, et nyt olen päässyt Yeboyahin ytimeen. Musiikkini tulee olemaan todella monipuolista, kaikki alter egoni tekevät vähän erilaista musiikkia. Olen leikkinyt musiikin kanssa tämän vuoden ajan, hän kertoi.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Yeboyah valotti MTV Uutisille päätöstään siirtyä jälleen itsenäiseksi artistiksi. Hän aloitti musiikkiuransa aikoinaan itsenäisenä artistina ja julkaisi esimerkiksi Elovena EP:nsä itsenäisesti vuonna 2019.

– Sen jälkeen tein yhteistyötä levy-yhtiön kanssa ja se oli tosi ihanaa, mutta ajattelin, että haluan myös kokeilla uudestaan omia siipiäni, ja sillä reitillä ollaan, hän kertoi.

– Minulle kyse on ehkä eniten oppimisesta. Haluan kokea ja oppia mahdollisimman paljon tästä alasta, hän jatkoi.

Riskitöntä itsenäiseksi artistiksi siirtyminen ei Yeboyahin mukaan ollut, päin vastoin.

– Itsenäiseksi artistiksi siirtyminen on todellakin riski, koska se tuo todella paljon lisää töitä. Olen tehnyt ihan todella todella paljon töitä uuden albumini eteen ja toivon, että se löytää mahdollisimman paljon uusia kuuntelijoita, hän sanoi.

– Samaan aikaan kuitenkin ajattelen, että elämässä pitää ottaa riskejä, hän lisäsi.