Onko uusista "jatketuista" jauhelihatuotteista mihinkään? Testasimme.
Tuoreimmissa ravitsemussuosituksissa kannustetaan suomalaisia vähentämään lihansyöntiä. Samalla esimerkiksi kotimaisen naudan jauhelihan hinta on pompsahtanut erinäisistä syistä ennätyslukemiin kaupoissa. Nyt valmistajat ovat keksineet ainakin yhden ratkaisun tilanteeseen: erilaisia lihatuotteita on ryhdytty "jatkamaan" kasviproteiineilla.
Kasviproteiinia jauhelihaan – hitti vai huti?
Kauppoihin on nyt lanseerattu muun muassa herneproteiiinilla höystettyä naudan jauhelihaa sekä kana-härkäpapujauhelihaa. Suomalainen menestysresepti -ohjelmasta tuttu pyörykkä sen sijaan yhdistelee herneproteiinia sekä broilerin- ja sianlihaa.
Lihatuotteiden "jatkaminen" kasviproteiineilla on jo ehtinyt herättää vilkasta keskustelua sosiaalisen median palstoilla. Osan mielestä idea on hyvä, toiset ihmettelevät tuotteiden tarkoitusta.